Салихова (Галимова) Нурфидя Даминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салихова (Галимова) Нурфидя Даминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1958

Отец: Галимов Дамин Фазылгалимович

Мать: Галимова Амина Валеевна

Рождение ребёнка
27.01.1981

Дочь: Чешейко Алина Наилевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1984

Сын: Салихов Данис Наилевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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