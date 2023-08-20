Салихова (Галимова) Нурфидя Даминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1958
Рождение ребёнка
27.01.1981
Дочь: Чешейко Алина Наилевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1984
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности