Нечаева Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1936

Дочь: Самохина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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