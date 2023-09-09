Нечаева Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1936
Дочь: Самохина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Нечаев Николай Гаврилович
Смерть
Неизвестно