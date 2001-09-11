Митрофанова (Исакова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Леонид Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Рождение ребёнка
22.10.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митрофанов Леонид Семенович
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.09.2001