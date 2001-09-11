Митрофанова (Исакова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Исакова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Леонид Семенович

Место жительства
Неизвестно
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Леонид Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Рождение ребёнка
22.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митрофанов Леонид Семенович

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.09.2001

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