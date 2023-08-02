Полоцкая (Полоцкая) Ривка Ревека Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1891
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
08.05.1893
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
18.01.1895
Сын: Полоцкий Иосиф-Хаим Беркович
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
10.04.1896
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
23.08.1897
Сын: Полоцкий Шолем-Зискинд Беркович שלומ
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
08.04.1900
Сын: Полоцкий Моисей Михаил Беркович
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Украины
Рождение ребёнка
08.12.1901
Дочь: Хава Берковна
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
?.02.1903
Дочь: Хана Берковна
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
Около 25.06.1904
Дочь: Яковлева Мария Борисовна
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Арихбаев Полина Борисовна
Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович
17-й ребенок в семье.
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно