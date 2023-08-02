Полоцкая (Полоцкая) Ривка Ревека Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоцкая (Полоцкая) Ривка Ревека Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1891

Сын: Полоцкий Абрам Беркович

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Полоцкий Рувин Беркович

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
18.01.1895

Сын: Полоцкий Иосиф-Хаим Беркович

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
10.04.1896

Сын: Полоцкий Исак Беркович

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
23.08.1897

Сын: Полоцкий Шолем-Зискинд Беркович שלומ

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
08.04.1900

Сын: Полоцкий Моисей Михаил Беркович

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Украины
Рождение ребёнка
08.12.1901

Дочь: Хава Берковна

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
?.02.1903

Дочь: Хана Берковна

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
Около 25.06.1904

Дочь: Яковлева Мария Борисовна

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Арихбаев Полина Борисовна

Отец ребёнка: Полоцкий Берко Зискиндович

17-й ребенок в семье.
Смерть
1941
Похороны
Неизвестно
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