Андрей Васильевич
мужской, родился 12.08.1874 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий ФилимоновичВычислено 1845 ст. г.р.
МатьТатьяна ГригорьевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874 ст.
Отец: Василий Филимонович
Мать: Татьяна Григорьевна
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
13.08.1874 ст.
Смерть
Неизвестно