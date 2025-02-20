Андрей Васильевич 12.08.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Васильевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 12.08.1874 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умер Неизвестно

Отец
Василий ФилимоновичВычислено 1845 ст. г.р.
Мать
Татьяна ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1874 ст.

Отец: Василий Филимонович

Мать: Татьяна Григорьевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянин

Крещение
13.08.1874 ст.

Восприемники: Тимофей Филимонович, Стефанида Онуфриевна

Смерть
Неизвестно

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