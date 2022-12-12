Попков Фома Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Попков Иван Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1901
Сын: Попков Иоанн Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1903
Сын: Попков Василий Фомич
Мать ребёнка: Попкова Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно