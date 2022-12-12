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Попков Фома Петрович

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Место рождения

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Попков Иван Фомич

Мать ребёнка: не указана

Весёлое, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.05.1901

Сын: Попков Иоанн Фомич

Мать ребёнка: не указана

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.03.1903

Сын: Попков Василий Фомич

Мать ребёнка: Попкова Марфа Филипповна

Любвино, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
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