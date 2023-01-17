Земерова (Бушманова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемерова (Бушманова) Надежда Петровна

Земерова (Бушманова) Надежда Петровна

avatar

Место рождения

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1955

Пол

Женский

Отец

Мать

1936 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955

Отец: Солонин Петр Петрович

Мать: Глебова Раиса Степановна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1974

Дочь: Ощепкова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович

Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земеров Сергей Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close