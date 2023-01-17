Земерова (Бушманова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1955
Отец: Солонин Петр Петрович
Мать: Глебова Раиса Степановна
Рождение ребёнка
08.03.1974
Дочь: Ощепкова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович
Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Земеров Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно