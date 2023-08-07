Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Петрович

Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1802

Отец: Петр Васильевич

Мать: Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Федор Михайлович

Мать ребёнка: Марья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close