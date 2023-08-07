Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1802
Отец: Петр Васильевич
Мать: Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Федор Михайлович
Мать ребёнка: Марья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно