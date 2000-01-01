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Wellman Saul
Wellman Saul
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Дата смерти
30.01.1945
Пол
Мужской
Отец
Wellman Meyer
1886 г.р.
Мать
Wellman (Thierman) Sarah
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Wellman Meyer
Мать:
Wellman Sarah
Смерть
30.01.1945
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