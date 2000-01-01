Wellman Saul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWellman Saul

Wellman Saul

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

30.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Wellman Meyer

Мать: Wellman Sarah

Смерть
30.01.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close