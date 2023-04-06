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Борсук Галина Ивановна
Борсук Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1971
Пол
Женский
Отец
Борсук Иван Иванович
1941 г.р.
Мать
Борсук (Корнилова-Кузнецова) Эмма Анатольевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец:
Борсук Иван Иванович
Мать:
Борсук Эмма Анатольевна
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