Корчагина Марина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Корчагин Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Корчагин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.04.1913

Сын: Корчагин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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