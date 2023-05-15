Корчагина Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1904
Сын: Корчагин Иоанн (Иван) Васильевич
Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Корчагин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
26.04.1913
Сын: Корчагин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Корчагин Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно