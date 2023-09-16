Ржавин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1950
Отец: Ржавин Василий Иванович
Мать: Ржавина Татьяна
Рождение ребёнка
18.09.1975
Дочь: Ануфриева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1980
Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно