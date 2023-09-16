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Ржавин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1950

Отец: Ржавин Василий Иванович

Мать: Ржавина Татьяна

Рождение ребёнка
18.09.1975

Дочь: Ануфриева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1980

Сын: Ржавин Денис Иванович

Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ржавина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржавина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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