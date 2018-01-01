Негодяев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947
Отец: Негодяев Иван
Мать: Негодяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1973
Дочь: Аджалова Ирина
Мать ребёнка: Юртаева Юлия
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Лыткина Вера
Мать ребёнка: Юртаева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байгушина Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: дочь
Мать ребёнка: Байгушина Татьяна