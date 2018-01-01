Негодяев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегодяев Геннадий

Негодяев Геннадий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1947

Отец: Негодяев Иван

Мать: Негодяева Мария Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1973

Дочь: Аджалова Ирина

Мать ребёнка: Юртаева Юлия

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Лыткина Вера

Мать ребёнка: Юртаева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байгушина Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: дочь

Мать ребёнка: Байгушина Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close