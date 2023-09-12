Смирнов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Владимир Петрович

Смирнов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949

Отец: Смирнов Петр Григорьевич

Мать: Пахомова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
16.02.1976

Сын: Смирнов Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольчук Диана Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольчук Диана Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close