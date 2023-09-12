Смирнов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1949
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949
Отец: Смирнов Петр Григорьевич
Мать: Пахомова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
16.02.1976
Сын: Смирнов Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольчук Диана Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольчук Диана Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Дэля Ахметовна