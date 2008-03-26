Звонарева (Краснова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарева (Краснова) Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1954

Отец: Краснов Степан Илларионович

Мать: Краснова Зоя

Рождение ребёнка
18.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Михаил

Рождение ребёнка
06.12.1977

Дочь: Звонарёва Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Звонарев Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
01.02.1988

Дочь: Арсентьева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Звонарев Владимир Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонарев Владимир Фёдорович

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