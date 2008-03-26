Звонарева (Краснова) Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1954
Отец: Краснов Степан Илларионович
Мать: Краснова Зоя
Рождение ребёнка
18.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснов Михаил
Рождение ребёнка
06.12.1977
Дочь: Звонарёва Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Звонарев Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1988
Дочь: Арсентьева Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Звонарев Владимир Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно