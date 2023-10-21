Пятов Родион Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федор Васильев
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Пятова Варвара Егорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пятова Мавра Родионова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пятов Семен Родионов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пятова Варвара Егорова
Смерть
Неизвестно