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Пятов Родион Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федор Васильев

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1850

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Пятова Варвара Егорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пятова Мавра Родионова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пятов Семен Родионов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пятова Варвара Егорова

Смерть
Неизвестно
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