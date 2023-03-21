Алмаз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмаз

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Габделхай

Мать: Хазяр

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяс

Мать ребёнка: Гульсина

Смерть
2008
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