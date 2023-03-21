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Алмаз
Алмаз
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
2008
Пол
Мужской
Отец
Габделхай
1900 г.р.
Мать
Хазяр
1902 г.р.
Жена
Гульсина
1947 г.р.
Дети
Ильяс
Добавил:
ГГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Габделхай
Мать:
Хазяр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Гульсина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ильяс
Мать ребёнка:
Гульсина
Смерть
2008
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