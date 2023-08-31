Фадеев Анатолий Григорьевич
Место рожденияСело Рычково Оренбургской области, расположено примерно в 40 км севернее Бугуруслана
Дата рождения01.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951
Отец: Фадеев Григорий
Мать: Фадеева Фаина
Село Рычково Оренбургской области, расположено примерно в 40 км севернее Бугуруслана
Рождение ребёнка
15.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фадеева Валентина Алексеевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область