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Фадеев Анатолий Григорьевич

Место рождения

Село Рычково Оренбургской области, расположено примерно в 40 км севернее Бугуруслана

Дата рождения

01.11.1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1951

Отец: Фадеев Григорий

Мать: Фадеева Фаина

Село Рычково Оренбургской области, расположено примерно в 40 км севернее Бугуруслана
Рождение ребёнка
15.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева Валентина Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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