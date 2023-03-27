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Озеров Константин Иванович

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Место рождения

с. Молодильна, Боровичский уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

После 1932

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Озеров Иван Иванович

Мать: Озерова Мария Владимировна

с. Молодильна, Боровичский уезд, Новгородская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Уральская обл., Петуховский р-н, с. Утчанское, Никольская церковь, священник
Смерть
После 1932
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