Набоков Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1869
Дата смерти28.03.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869
Место жительства
С 1891 по 1894
Германия
Место жительства
С 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Таврическая губерния
Смерть
28.03.1922
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1922
г. Берлин, Германия