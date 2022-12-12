Набоков Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набоков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

20.07.1869

Дата смерти

28.03.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1869
Пушкин, Царскосельский уезд
Место жительства
С 1891 по 1894
Германия
Место жительства
С 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Таврическая губерния
Смерть
28.03.1922
г. Берлин, Германия
Место жительства
По 1922
г. Берлин, Германия
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