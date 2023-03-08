Байкова Анна
Место рождениядеревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Байков Федос
деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Смерть
Неизвестно