Байкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байкова Анна

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Место рождения

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Рождение ребёнка
1912

Сын: Байков Данила Федосович

Отец ребёнка: Байков Федос

деревня Андреевка уваровичского района Гомельской области
Смерть
Неизвестно
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