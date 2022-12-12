Бурикова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Буриков Андриян Андреевич
Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Буриков Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович
Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской гу
Рождение ребёнка
1825
Сын: Буриков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно