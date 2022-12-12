Бурикова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурикова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Буриков Андриян Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Буриков Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович

Благовещенская волость Уфимского уезда Уфимской гу
Рождение ребёнка
1825

Сын: Буриков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Буриков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Буриков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Буриков Андрей Иванович

Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буриков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Николаевка, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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