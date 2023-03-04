Баранов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1971

Дочь: Серенко Алевтина (Алина) Георгиевна

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
06.07.1976

Сын: Баранов Илья Георгиевич

Мать ребёнка: Баранова Татьяна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Татьяна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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