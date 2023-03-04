Баранов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1971
Дочь: Серенко Алевтина (Алина) Георгиевна
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
06.07.1976
Мать ребёнка: Баранова Татьяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно