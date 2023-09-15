Самсонов Дорофей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти02.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
По данным сайта "Память народа" рождение 20-- год, место рождения - Свердловская обл., Тугулымский р-н, Луговской с/с
Военная служба
1943
Самсонов Дорофей Ефимович, рядовой, 1900 г.р., призван в 1942 году, погиб 2 ноября 1944 года, захоронен в д.Канры Латвийской ССР Красноармеец, 360 стрелковая дивизия. (сайт "Память народа")
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1944
Погиб 2 ноября 1944 года, захоронен в д.Канры Латвийской ССР