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Самсонов Дорофей Ефимович

Место рождения

Луговской, Тугулымский, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

02.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговской, Тугулымский, Свердловская область
По данным сайта "Память народа" рождение 20-- год, место рождения - Свердловская обл., Тугулымский р-н, Луговской с/с
Военная служба
1943
Луговской, Тугулымский, Свердловская область
Самсонов Дорофей Ефимович, рядовой, 1900 г.р., призван в 1942 году, погиб 2 ноября 1944 года, захоронен в д.Канры Латвийской ССР Красноармеец, 360 стрелковая дивизия. (сайт "Память народа")
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Федосья Калистратовна

Смерть
02.11.1944
Погиб 2 ноября 1944 года, захоронен в д.Канры Латвийской ССР
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