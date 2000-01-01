Veselý Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Veselý Jan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.02.1921

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Veselý Jan

Мать: Veselá Anna

Смерть
05.02.1921
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