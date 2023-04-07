Фатеева Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева Пелагея Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Фатеев Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатеев Гавриил Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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