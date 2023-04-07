Фатеева Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Фатеев Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Фатеев Гавриил Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно