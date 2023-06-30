Люсова (Одинокова) Ксания Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люсова (Одинокова) Ксания Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1928

Сын: Люсов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович

Выползово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люсов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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