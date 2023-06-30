Люсова (Одинокова) Ксания Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1928
Сын: Люсов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович
Выползово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люсов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Люсов Василий Осипович
Смерть
Неизвестно