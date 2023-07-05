Акулина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Родионовна
Отец ребёнка: Родион Петрович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Михайла Родионович
Отец ребёнка: Родион Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Родион Петрович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Тимофей Родионович
Отец ребёнка: Родион Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно