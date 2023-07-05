Акулина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Родионовна

Отец ребёнка: Родион Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Михайла Родионович

Отец ребёнка: Родион Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Родион Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Тимофей Родионович

Отец ребёнка: Родион Петрович

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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