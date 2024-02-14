Ташбулатова (Фейсханова) Мерщидя Ахмеджановна
Место рожденияс. Уразовка
Дата рождения15.05.1924
Дата смерти08.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1947
Рождение ребёнка
06.10.1949
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
17.07.1954
Рождение ребёнка
22.01.1956
Сын: Ташбулатов Ильдар
Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович
Рождение ребёнка
02.10.1957
Рождение ребёнка
27.10.1958
Рождение ребёнка
17.06.1960
Смерть
08.06.1990