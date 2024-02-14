Ташбулатова (Фейсханова) Мерщидя Ахмеджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташбулатова (Фейсханова) Мерщидя Ахмеджановна

Место рождения

с. Уразовка

Дата рождения

15.05.1924

Дата смерти

08.06.1990

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1924

Отец: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Мать: Фейсханова Шамселмиса Идиятулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
26.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
06.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
17.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
22.01.1956

Сын: Ташбулатов Ильдар

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
02.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
27.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Рождение ребёнка
17.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ташбулатов Анвяр Мерсияпович

Смерть
08.06.1990

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