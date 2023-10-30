Кириллова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Кириллов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Кириллов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Кириллов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Владимир

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