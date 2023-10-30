Кириллова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Кириллов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Кириллов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Кириллов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Владимир