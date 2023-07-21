Попова (Серпова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Сверчков Павел
Мать: Сверчкова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Попов Яков
Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попов Осий
Отец ребёнка: Попов Яков
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Попов Андрей
Отец ребёнка: Попов Яков
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Попов Яков
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Попова Анна
Отец ребёнка: Попов Яков
Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно