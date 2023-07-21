Попова (Серпова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Серпова) Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Сверчков Павел

Мать: Сверчкова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Попов Яков

Харитоновская деревня, Спасская волость, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попов Осий

Отец ребёнка: Попов Яков

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Попов Андрей

Отец ребёнка: Попов Яков

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Попов Яков

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Попова Анна

Отец ребёнка: Попов Яков

Харитоновская деревня, Тарногский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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