Дрожжина Евдокия Трифоновна/Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрожжин Григорий Климович
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Рождение ребёнка
10.10.1927
Дочь: Дрожжина Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Дрожжин Григорий Климович
МО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно