Дрожжина Евдокия Трифоновна/Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Евдокия Трифоновна/Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1927 г.р.

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрожжин Григорий Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1927

Дочь: Дрожжина Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Дрожжин Григорий Климович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
МО
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Григорий Климович

Смерть
Неизвестно
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