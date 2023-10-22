Матвеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеев Александр

Матвеев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2011

Дочь: Матвеева Милана Александровна

Мать ребёнка: Матвеева Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.06.2218

Сын: Матвеев Владислав Александрович

Мать ребёнка: Матвеева Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Елена Дмитриевна

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