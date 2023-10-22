Матвеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2011
Дочь: Матвеева Милана Александровна
Мать ребёнка: Матвеева Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.2218
Сын: Матвеев Владислав Александрович
Мать ребёнка: Матвеева Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно