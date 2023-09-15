Середин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Середин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вишневецкая Нина Васильевна
Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно