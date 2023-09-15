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Середин Василий Иванович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Середин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вишневецкая Нина Васильевна

Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Середина Конкордия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середина Конкордия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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