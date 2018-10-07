Огонькова Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонькова Анастасия Александровна

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Место рождения

д Сергеево

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

07.10.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: Силантьев Александр

Мать: Силантьева Мелания Степановна

д Сергеево
Рождение ребёнка
17.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огоньков Александр Иванович

Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огоньков Александр Иванович

Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огоньков Александр Иванович

Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огоньков Александр Иванович

Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Смерть
07.10.2018
Похороны
Неизвестно
Сосновский р-он, с Золино
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