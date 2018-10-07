Огонькова Анастасия Александровна
Место рожденияд Сергеево
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти07.10.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
Отец: Силантьев Александр
д Сергеево
Рождение ребёнка
17.05.1963
Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Горьковская обл., Сосновский район, с. Золино
Смерть
07.10.2018
Похороны
Неизвестно
Сосновский р-он, с Золино