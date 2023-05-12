Ерёмина Прасковья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ерёмин Фёдор Устинов
Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно