Ерёмина Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Прасковья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Ерёмин Андрей Устинов

Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ерёмин Гавриил Устинов

Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ерёмин Фёдор Устинов

Отец ребёнка: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Устин (Иустин) Иванов

Смерть
Неизвестно
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