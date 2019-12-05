Герасимов Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Федор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2019

Отец: не указан

Мать: Герасимова Александра Владимировна

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