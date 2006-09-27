Алдошина (Лунькова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1926
Дата смерти27.09.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926
Отец: Луньков Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдошин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алдошин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.2006
Похороны
?.09.2006
Коченягино, Домодедово, Московская область