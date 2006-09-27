Алдошина (Лунькова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алдошина (Лунькова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

03.08.1926

Дата смерти

27.09.2006

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1926

Отец: Луньков Фёдор Иванович

Мать: Лунькова Евдокия Ефремовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдошин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алдошин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдошин Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
станции Повадино, город областного подчинения Домодедово, Московская область
Смерть
27.09.2006
станции Повадино, город областного подчинения Домодедово, Московская область
Похороны
?.09.2006
Коченягино, Домодедово, Московская область
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