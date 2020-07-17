Жванко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1935
Дата смерти17.07.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935
Отец: Жванко Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1964
Сын: Жванко Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.07.2020