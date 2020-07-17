Жванко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1935

Дата смерти

17.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1935

Отец: Жванко Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1964

Сын: Жванко Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.07.2020
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