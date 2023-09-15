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Веселов Егор Михайлович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: - Михаил Памфилович

Мать: - Ульяна Акимовна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Между 1875 и 1882 ст.

Жена: Веселова Зиновия Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.10.1897 ст.

Жена: Веселова Анна Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-14 Получители по невесте: Воронов Фёдор Андреевич - крестьянин, уволенный в запас из армии и крестьянин Кирилл Андреевич оба из д.Белоглазово
Смерть
После 1918
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