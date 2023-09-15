Веселов Егор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.
Отец: - Михаил Памфилович
Мать: - Ульяна Акимовна
Бракосочетание
Между 1875 и 1882 ст.
Бракосочетание
06.10.1897 ст.
Жена: Веселова Анна Андреевна
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-14 Получители по невесте: Воронов Фёдор Андреевич - крестьянин, уволенный в запас из армии и крестьянин Кирилл Андреевич оба из д.Белоглазово
Смерть
После 1918