Городянкин Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1933
Сын: Городянкин Виктор Семенович
Мать ребёнка: Городянкина Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городянкина Евдокия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно