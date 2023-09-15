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Пальмин Алексей Николаевич

Место рождения

Фелово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пальмин Николай

Мать: не указана

Фелово, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1885

Жена: Пальмина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Пальмина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Пальмина Мария Михайловна

Военная служба
13.06.1914 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Между 1921 и 1924
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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