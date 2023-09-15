Пальмин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пальмин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Пальмина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Пальмина Мария Михайловна
Военная служба
13.06.1914 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Между 1921 и 1924
Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно