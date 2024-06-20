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Петрова Параскева Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романовская Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Золотарёва Зиновия Григорьевна

Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович

Рождение ребёнка
04.04.1902 ст.

Дочь: Золотарёва (Овечкина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович

Смерть
Неизвестно

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