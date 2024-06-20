Петрова Параскева Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовская Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Золотарёва Зиновия Григорьевна
Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович
Рождение ребёнка
04.04.1902 ст.
Дочь: Золотарёва (Овечкина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Овечкин Григорий Филимонович
Смерть
Неизвестно