Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1965

Дочь: Алухова Лотник ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
17.06.?

Сын: Лотник ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА

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