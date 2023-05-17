Лотник ИВАН ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1965
Дочь: Алухова Лотник ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
17.06.?
Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лотник АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Лотник СОФИЯ МИХАЙЛОВНА