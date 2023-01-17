Шуванова Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуванова Пелагея Федоровна

Шуванова Пелагея Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ветрова Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Ветров Антон Антонович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветров Антон Антонович

Смерть
1937
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close