Шуванова Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ветрова Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Ветров Антон Антонович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937