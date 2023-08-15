Харина Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарина Ольга Владимировна

Харина Ольга Владимировна

Место рождения

Село Боровское Алейский район Алтайский край

Дата рождения

20.11.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харин Юрий Николаевич

Село Топчиха Топчихинский район Алтайский край
Рождение
20.11.1988

Отец: Кожин Владимир Степанович

Мать: Кожина Надежда Петровна

Село Боровское Алейский район Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close