Харина Ольга Владимировна
Место рожденияСело Боровское Алейский район Алтайский край
Дата рождения20.11.1988
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харин Юрий Николаевич
Село Топчиха Топчихинский район Алтайский край
Рождение
20.11.1988
Отец: Кожин Владимир Степанович
Мать: Кожина Надежда Петровна
Село Боровское Алейский район Алтайский край