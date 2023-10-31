Дружилин Ефим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти01.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1947
Сын: Дружилин Вячеслав Ефимович
Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
16.03.1952
Дочь: Дружилина Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
03.12.1955
Дочь: Дружилина Вера Ефимовна
Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1957
Дочь: Дружилина Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна
Смерть
01.03.1958