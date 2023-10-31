Дружилин Ефим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружилин Ефим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

01.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1947

Сын: Дружилин Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
16.03.1952

Дочь: Дружилина Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
03.12.1955

Дочь: Дружилина Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1957

Дочь: Дружилина Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Дружилина Дарья Федоровна

Смерть
01.03.1958
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