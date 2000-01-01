Сперанская (Семенова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Семенова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сперанский Пётр

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Рождение ребёнка
1842

Сын: Сперанский Илья

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сперанский Фёдор

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Рождение ребёнка
22.10.1845

Сын: Сперанский Стефан

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Скопин
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий

Смерть
1857
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