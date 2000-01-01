Сперанская (Семенова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Сперанский Пётр
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сперанский Илья
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Сперанский Фёдор
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Рождение ребёнка
22.10.1845
Сын: Сперанский Стефан
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Скопин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Сперанский Дмитрий
Смерть
1857