Kuura Kalle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kuura Kalle

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1976

Дата смерти

04.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1976

Отец: Aas Helmut

Мать: Aas ?

Смерть
04.08.1976
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