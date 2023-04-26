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Kuura Kalle
Kuura Kalle
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1976
Дата смерти
04.08.1976
Пол
Мужской
Отец
Aas Helmut
Мать
Aas (Kuura) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1976
Отец:
Aas Helmut
Мать:
Aas ?
Смерть
04.08.1976
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