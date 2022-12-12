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Банников Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Банников Петр Савин (Савельевич)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Банников Филипп Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Банников Михайло Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Банников Емельян Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1730

Сын: Банников Авдей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Банников Лаврентий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Банников Козьма Семенович

Мать ребёнка: не указана

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Васса Семеновна

Смерть
1748
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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