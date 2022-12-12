Банников Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Банников Петр Савин (Савельевич)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Банников Филипп Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Банников Михайло Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Банников Емельян Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731 ст.
Сын: Банников Лаврентий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Банников Козьма Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1748